Mittelstandsstrategie Wirtschaftsminister Altmaier wirbt um den Mittelstand

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will den Mittelstand mit einer Reihe von Maßnahmen stärken. Dazu solle die steuerliche Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag bei der Vorstellung der Mittelstandsstrategie. „Mit einem ‚Steuerdeckel‘ wollen wir sicherstellen, dass die Steuerbelastung von Personenunternehmen auf maximal 45 Prozent begrenzt wird.“ Eine Substanzbesteuerung wird ebenso wie eine Wiedererhebung der Vermögensteuer abgelehnt. Der Solidaritätszuschlag müsse in absehbarer Zeit ganz abgeschafft werden. „Kernpunkt einer umfassenden Unternehmensteuerreform muss sein, die Steuerbelastung auf einbehaltene Unternehmensgewinne auf 25 Prozent zu senken“, so der Altmaier-Vorschlag.