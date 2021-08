Parallel zu den gesetzlichen Voraussetzungen für den Fonds wird an einer Verordnung zwischen Bund und Ländern gearbeitet. Ihn ihr sollen Details der Hilfen festgelegt werden, wer also wie viel beantragen kann. Diese Verordnung muss auch noch durch das Kabinett - und später durch den Bundesrat. In der Regel sollen bei Privathaushalten - wie schon bei der Flut 2013 - bis zu 80 Prozent entschädigt werden. Härtefallregelungen sind aber möglich - und damit auch noch höhere Quoten. Die Entscheidung darüber soll vor Ort gefällt werden. Regierungskreisen zufolge ist bereits ein dreistelliger Millionen-Betrag ausgezahlt worden. Zunächst hat der Bund zugesagt, sich mit 400 Millionen Euro an den Soforthilfen der Länder zu beteiligen.