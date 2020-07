Nach Vorwürfen aus der Opposition: Finanzminister Olaf Scholz verteidigt Vorgehen im Wirecard-Skandal

„Weil wir zu denen zählen, die sich nicht wegducken, haben wir alles auf den Tisch gelegt“, fügte Scholz mit Hinweis auf einen Bericht des Finanzministeriums an den Finanzausschuss des Bundestages hinzu. „Jeder muss in dieser Situation die Bereitschaft haben, alles aufzuklären, was notwendig ist.“