Nahostkonflikt Maas dringt auf direkte Gespräche zwischen Israel und Palästinensern

24. September 2020

Außenminister Maas kann an den Nahost-Gesprächen in Amman wegen der Corona-Infektion eines Leibwächters nur per Video teilnehmen. Aus dem Home-Office appelliert er an Israel und die Palästinenser.