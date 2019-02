NGOs im Fokus „Man versucht uns einzuschüchtern“

Wer verstehen will, warum NGOs in Deutschland derart mächtig geworden sind, muss in die Hamburger Hafencity gehen, in die Zentrale der wohl mächtigsten deutschen NGO, zu Christian Bussau. Bussau ist 56 Jahre alt hat die wenigen Haare, die er noch hat, kurz geschoren. In seinem Büro steht ein Klapprad. Er hat fast sein halbes Leben bei Greenpeace verbracht, der wohl bekanntesten deutschen NGO: 25 Jahre. Heute leitet er die für die Meere zuständige Greenpeace-Abteilung mit zwölf Mitarbeitern.