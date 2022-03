Notfallplan Gas: Die Ampel muss aufhören, die Deutschen zu verunsichern

Denn wer kann es den Leuten verübeln? Seit Wochen heißt es in jedem öffentlichen Interview, auch in jedem politischen Hintergrundgespräch in Berlin: Das Zudrehen des Gas- und Öl-Hahns als Sanktionsmittel gegen Russland berge zu hohe Risiken. Für Lieferketten, für die Industrie, für Bürgerinnen und Bürger. Das Mantra lautete doch: „Es geht um viel mehr als nur das Frieren für den Frieden!“. So stetig wiederholten Regierende diese Erzählung, dass es manchmal so wirkte, als würden sie Wladimir Putin das Geschäft der Angst abnehmen wollen: Schockschwere Not, bloß nicht abdrehen!