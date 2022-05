NRW-Wahl Wahlsieger Wüst muss sich mit den Grünen einigen

Für Kanzler Scholz jedoch, der sich im Wahlkampf an Rhein und Ruhr stark engagiert hatte, ist der erneute Stimmenverlust in der früheren Herzkammer der Sozialdemokratie ein klarer Dämpfer. Die zögerliche Haltung des Kanzlers im Ukraine-Krieg und seine schlechte Kommunikation haben bei dieser Landtagswahl ihre Spuren hinterlassen. Dazu passt, dass auch in den bundesweiten Umfragen die Union wieder vor der SPD liegt. Von einem „Scholz-Effekt“, den die Strippenzieher der SPD in Berlin so gerne herbeireden wollten, kann jedenfalls keine Rede sein.



Lesen Sie auch: Acht Lehren aus der Wahl in Nordrhein-Westfalen