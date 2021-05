Olaf Scholz: Der Profi und seine Probleme

Respekt ist eines der wichtigsten Leitmotive seiner Kampagne, es wird auch in seiner Parteitagsrede am morgigen Sonntag eine große Rolle spielen. Schon zu Zeiten Donald Trumps hat der Vielleser Scholz so ziemlich jedem, der es hören wollte, das Buch „Hillbilly Elegy“ des amerikanischen Autors J.D. Vance ans Herz gelegt (neben dem Soziologen der Stunde, Andreas Reckwitz). Weil man danach so gut verstünde, wie jemand wie Trump überhaupt an die Macht kommen könne – wenn nämlich das, was wir Gesellschaft und Zusammenhalt nennen, an Kraft verliert.



Eine Politik für „die, die alles richtig machen“, nennt Scholz seine Schlussfolgerung in den besseren, griffigeren Wahlkampfmomenten. Und im Alles-richtig-machen ist er schließlich der Meister. Oder nicht?



