Old Labour Wird die SPD jetzt wieder eine linke Partei?

Die Genossen hätten Olaf Scholz und Klara Geywitz wählen können. Es wäre ein Sieg des Sachzwangs gewesen. Kopf statt Herz. Ein Niederringen des linken Flügels mit dem schwarzen Gürtel des Pragmatismus. Es kam anders.



Womöglich, wer weiß das in dieser Stunde, markiert der heutige Abend auch das Ende der respektablen Karriere des Olaf Scholz.



Nun also Esken und „NoWaBo“. Die Sehnsucht nach der vermeintlich reinen linken Lehre trägt sie ins Amt. Ja, auch die nach Opposition. Eine zutiefst verunsicherte, demoralisierte Partei wurde von den Jusos gekapert. Young Labour wählte Old Labour.