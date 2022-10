Parteitag Die Grünen zeigen Kompromissbereitschaft – aber das ist nicht mehr als der Anfang

Am Ende war es knapp, doch die Parteitagsregie hat den Unterschied gemacht. Gleich am Freitagabend debattierten die rund 800 Delegierten zu Beginn des Grünen-Bundesparteitags in Bonn übers begrenzte Weiterlaufen der letzten Atomkraftwerke in Deutschland. Sie stimmten für einen vorübergehenden Reservebetrieb der beiden süddeutschen Kernmeiler.