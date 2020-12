Parteivorsitz CDU-Arbeitnehmerflügel unterstützt Armin Laschet bei Vorsitzkandidatur

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft unterstützt beim Kampf um den CDU-Vorsitz die Kandidatur von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Das habe der Bundesvorstand am Freitagabend einstimmig beschlossen, teilte die CDA mit. Laschet verkörpere Volkspartei und verstehe es, alle Gliederungen der Partei in die Regierungsarbeit einzubinden, sagte der CDA-Bundesvorsitzende, Karl-Josef Laumann. „Das erwarten wir künftig wieder stärker in Berlin.“