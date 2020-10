Pflegereform Spahn muss mutiger fördern, statt alte Fehler zu wiederholen

Der Minister will erreichen, dass Heimbewohner für drei Jahre nicht mehr als 700 Euro im Monat für die Pflege bezahlen müssen. Das wirkt erstmal wie ein Deckel, der die Kosten planbarer und geringer macht als bisher. Das stimmt, klingt aber schon auf der Seite der Leistungen großartiger, als es ist. Das sind im Schnitt nur 86 Euro weniger im Monat als bisher und das ändert nichts am größeren Teil der Kosten im Heim. Die sind auch deshalb so hoch, weil die Investitionskosten für die Heime, die eigentlich die Länder aufbringen müssten, auf die Bedürftigen umgelegt werden. Oft nochmal etwa die Hälfte der reinen Pflegekosten. Auch die Kosten der Ausbildung der Pflegekräfte werden teils immer noch auf die Betreuten umgelegt. Andere Berufsausbildungen werden seit jeher von der Allgemeinheit finanziert. Werden die Pflegekräfte bald auch besser entlohnt – was angemessen ist – kommen weitere Kosten hinzu.