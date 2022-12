Politik Deutsche Revolution und deutscher Mittelstand

Die Politik in Dänemark operiert auch deutlich sachbezogener. Wo sich Deutschlands Politiker, sei es bei Energie, Migration, Datenschutz oder bei welchem Thema auch immer, eher mittels hehrer Grundsätze und Ideologien präsentieren, fragen dänische Politiker und Politikerinnen viel direkter und ehrlicher: Was geht, wie sehen die Daten aus, was ist machbar, was macht Sinn?