Politiker im Aufsichtsrat Blackrock braucht Friedrich Merz nicht mehr

Aber ein bisschen pingeliger hätte Merz trotzdem als Aufsichtsratsvorsitzender sein können. Seine Funktion als unabhängiger Aufsichtsrat war der Fondsbranche so wichtig, dass sie sie im Jahre 2005 immerhin in ihre Standesregeln aufgenommen hat. Unabhängige Aufsichtsräte sollen in Fondsgesellschaften die Interessen der Anleger vertreten, also möglichst dafür sorgen, dass das Unternehmen Produkte im Sinne der Anleger managt, günstig anbietet und bestmöglich verwahrt. Man wünschte sich in einem solchen Aufsichtsgremium mal andere Sichtweisen als die der Brancheninsider.