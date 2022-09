Politisch abgehängt Scholz will sich unterhaken – und hakt die Selbstständigen ab

Der instinktlose Umgang mit Selbstständigen ist nach Corona besonders unschön. Selbstständige, die in der Zeit fast ruiniert wurden, kämpfen noch immer mit der Schlussabrechnung der Hilfen – und auch alle anderen müssen sich nun auf erdrückende Kosten bei schwindender Kaufkraft einstellen.



Kanzler Olaf Scholz (SPD) versprach nach der Klausurtagung in Meseberg, die Entlastungspakete der Regierung würden niemanden vergessen. „You’ll never walk alone“ ist schließlich das Motto der Regierung. Daher ruft Scholz auch die alte Ordnung aus Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften an einen Tisch, um zu demonstrieren: Wir halten zusammen. Sie treffen sich bald wieder zur konzertierten Aktion. Vereinbart wurde bereits, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen Energiebonus auszahlen können. Der Bund macht daraus eine bis zu 3000 Euro steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie, um die hohen Energiekosten abzudämpfen und eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern.