Polizeiskandal Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden: Oft mehrere Beteiligte

Doch der bundesweite Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden ist nicht aktuell, die Zahlen sind allein durch die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen bereits überholt.

Die meisten rechtsextremen Verdachtsfälle in den Sicherheitsbehörden der Länder waren dem Lagebericht zufolge in den vergangenen Jahren in Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen aufgefallen.