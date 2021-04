Regierungscheck Mieten, kaufen, bauen – das ist die Bilanz der großen Koalition

So kam es dann nicht. Die bestehende Mietpreisbremse wurde zunächst gleich Anfang 2019 angepasst und 2020 um weitere fünf Jahre verlängert. Die Bremse gilt nun weiterhin in so genannten angespannten Wohnungsmärkten; welche das sind, legen die Länder in Abstimmung mit ihren Gemeinden fest. Dort können Vermieter dann bei Neu- und Wiedervermietungen in der Regel maximal zehn Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen.



So unumstritten die Verlängerung innerhalb der Koalition war, so umstritten ist die Mietpreisbremse sonst. Die FDP hält sie generell fürs falsche Instrument und verweist darauf, dass sie im Zweifel Investoren abschrecke, die für den dringend nötigen Neubau sorgen müssen (auch wenn Neubau nicht direkt von der Bremse betroffen ist). Im linken Spektrum geht sie vielen nicht weit genug oder bietet noch zu viele Schlupflöcher.