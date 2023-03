Regierungserklärung Scholz' Zeitenwende-Bilanz: Kriegszufrieden

Vor etwas mehr als einem Jahr hielt Olaf Scholz eine große, ja, die wohl größte Rede seiner bisherigen Amtszeit: „Wir erleben eine Zeitenwende.“ Am Donnerstag hat Scholz eine Regierungserklärung zu ihrem traurigen einjährigen Jubiläum abgegeben. Knapp eine halbe Stunde lang setzte der Kanzler seine Politik in das Licht, das er am liebsten hat: ins rechte.