Erst zu spät, dann das Falsche, erst zu wenig und am Ende zu viel bestellt: Trial and Error zwischen Rationierung und Verschwendung kennzeichnet bürokratisches Handeln – mit dem Ergebnis, dass der deutsche Staat den Herstellern jetzt noch 400 Millionen Dosen Coronaimpfstoffe abnehmen muss, die hoffentlich nicht mehr gebraucht werden. Und beteiligt ist an CureVac, einem revolutionären Impfstoffhersteller, der keinen Impfstoff auf dem Markt hat. Noch verbucht der Bund mit CureVac zwar Kursgewinne, aber das dürfte nicht mehr lange anhalten. Wenn der Staat sich in Krisen an Unternehmen beteiligt, dann kommt er schwer wieder raus.