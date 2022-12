Rentendebatte „Ich halte den Appell des Kanzlers für blauäugig“

Aber warum sollten Betriebe bestraft werden, wenn Beschäftigte auf ihr Recht pochen, vor dem Rentenregelalter aus dem Arbeitsleben auszuscheiden?

Wir hatten bereits in den 1980er-Jahren in Deutschland Regelungen, mit denen sich Arbeitgeber am Arbeitslosengeld beteiligen mussten, wenn sie ältere Beschäftigte entlassen haben. Wir könnten hier also auf Regeln zurückgreifen, die wir bereits in der Vergangenheit erprobt haben.



Eine Dachdeckerfirma wird ihre Beschäftigten nur selten ab 60 voll weiterbeschäftigen können.

Ich finde, man muss es andersherum sehen: Wenn immer behauptet wird, ein Dachdecker könne mit 63 nicht mehr weiterarbeiten – müsste da nicht das Unternehmen das Umfeld schaffen, damit das eben doch geht?



Und, wie könnte es gehen?

Es gibt Aufgaben, bei denen jemand seine Erfahrung nutzen und weitergeben kann, aber im Fall eines Dachdeckers eben nicht mehr auf einem Dach stehen muss. Unternehmen müssen die Anreize für ihre Beschäftigten senken, frühzeitig auszuscheiden – indem man beispielsweise Prämien anbietet, wenn jemand auch noch ein 46. und 47. Jahr weiterarbeitet. Aber auch von staatlicher Seite, indem in diesen Jahren jeder weitere in die Sozialversicherung eingezahlte Euro mit vielleicht 1,20 Euro oder 1,30 Euro angerechnet wird, die Beiträge also mehr zählen.