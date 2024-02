Rezession Die Lage ist noch schlimmer als bisher befürchtet

Erst jetzt spricht der Wirtschaftsminister von einer notwendigen Unternehmenssteuerentlastung. Fragt man jedoch in das Wirtschaftsministerium hinein, so bekommt man zur Antwort nur Kopfschütteln: Es gibt keinen ausgegorenen Plan für Steuersenkungen. Und das, was Habeck offenbar spontan in aller Öffentlichkeit zusammenstrickt – Gegenfinanzierung durch neue Schulden –, stößt auf Widerspruch bei Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Der würde am liebsten sofort den Soli (den auch und vor allem Unternehmen bezahlen) abschaffen. Plus Steuerreform bei gleichzeitigen Kürzungen konsumptiver Ausgaben.