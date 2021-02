Riester-Rente: Aktuare schlagen Alarm: Ohne Reform droht der Riester-Rente das Aus

Die Beitragsgarantie zwingt die Anbieter, das eingezahlte Geld so konservativ anzulegen, dass es praktisch keine Zinsen mehr bringt und sie ihre Kosten nicht mehr decken können. „Die Banken bieten heute schon keine Riester-Produkte mehr an, und die Fondsgesellschaften steigen zunehmend aus. Und auch immer mehr Versicherer werden sich ohne eine Neuregelung zurückziehen“, sagte der DAV-Chef. Aktuare sind unter anderem dafür verantwortlich, zu entscheiden, welche Zusagen an Kunden sich die Lebensversicherer leisten können.