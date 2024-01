Russlands Angriffskrieg Gewinnt die Ukraine? Nur jeder Zehnte glaubt daran

Passend dazu sinkt auch das Vertrauen in die USA als verlässlichen Partner. Aktuell gehen laut Allensbach nur noch 39 Prozent der Deutschen davon aus, dass das Bündnis mit den Vereinigten Staaten stabil bleiben wird. Knapp ein Drittel zweifelt an der Verlässlichkeit Washingtons. Das dürfte auch mit einem drohenden Sieg Donald Trumps bei den kommenden US-Wahlen zusammenhängen. Bereits während seiner erster Amtszeit befand sich das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in den wichtigsten transatlantischen Bündnispartner auf einem Tiefpunkt.