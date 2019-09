Sachsen und Brandenburg Vier Lehren aus der Wahl

2. Entfremdung und Frust lassen sich nicht abkaufen

Zwischenzeitlich wirkte der Wahlkampf im Osten wie ein finanzieller Überbietungswettlauf. Und damit, siehe oben, ziemlich unterkomplex. Wer bot mehr an Strukturwandel-Töpfen, an üppigeren Renten, wer wollte mehr Behörden verpflanzen, ICE-Trassen bauen, Jobs züchten? Als ließe sich das Gefühl einer nicht so kleinen Minderheit im Osten, abgehängt zu sein, einfach abkaufen und wegsubventionieren. Was für ein Fehler. Denn das Abgehängtsein ist viel mehr eine kulturell-gesellschaftliche Frage denn eine ökonomische. Einfach mehr Geld regnen zu lassen, wird daran auch künftig nichts ändern.