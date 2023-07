Wie hat die Ampelregierung angesichts ihrer Ambitionen in den vergangenen eineinhalb Jahren abgeschnitten? Immerhin ging sie 2021 mit großen Versprechungen an den Start. Wladimir Putins Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen war da noch unvorstellbar. Doch auch wenn man diesen berücksichtigt, fällt die Bilanz der Ampel-Versprechen in vielen Punkten schlecht aus: Zahlreiche Ziele sind nicht erreicht, vieles ist bisher auf der Strecke geblieben. Die politische Realität und die teils zwingenden Erfordernisse zum Regierungshandeln verhagelten die wohlklingenden Verheißungen gegenüber den Wählern.