Sommerpressekonferenz: Scholz sieht sich erst am Anfang seiner Kanzlerschaft

In der Sommerpressekonferenz gibt es zwar andere Fragen, von der China-, über die Ukraine- bis zu Industriepolitik und der AfD. Aber als Scholz gefragt wird, was er zu den gewalttätigen Zwischenfällen in Schwimmerbändern sage, wird nicht nur klar, dass er selbst seit mehr als 40 Jahren nicht mehr in einem Bad schwimmen war. Dann wird der Kanzler ernst und betont, dass der Staat Gewaltexzesse in Bädern auf keinen Fall dulden dürfe. „Dann muss man auch handeln, zum Beispiel mit der Polizei.“