Staatsschulden Die Schuldenbremse muss bleiben

An diesem Punkt setzen Fiskalregeln an – also die Regeln, die Nobelpreisträger Stiglitz für überflüssig hält. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht es übrigens anders als Sitglitz. Er stellt in seinem neuesten „Fiscal Monitor“ die Vorzüge von Schuldenregeln heraus. „Strengthening the Credibility of Public Finances“ – der Titel der Herbstausgabe spricht für sich. Gemäß IWF können Länder mit Schuldenregeln einen initialen Schuldenanstieg nicht nur schneller beenden, sie schaffen es auch, die Schuldenquote schneller wieder zu senken als Länder ohne Schuldenregeln.