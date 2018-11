Städteranking 2018 Was macht Städte wirtschaftlich stark?

Eine der größten wirtschaftlichen Problemregionen Deutschlands ist das Ruhrgebiet. Warum geht es im Revier nur so langsam voran?

Es gibt zwei zentrale Probleme: Das eine ist unverschuldet, das andere selbstverschuldet. Schädlich ist vor allem das verbreitete Kirchturmdenken einzelner Ruhrgebietsstädte. Die wirtschaftlichen Synergien werden in dieser Region noch nicht ausreichend ausgeschöpft, da läuft vieles ineffizient, etwa in der Wirtschaftsförderung. Auf der anderen Seite hat das Ruhrgebiet einen weit schärferen Strukturwandel erleben und managen müssen als andere Regionen in der Welt. An der Spezialisierung auf Kohle und Stahl hat das Ruhrgebiet lange gut verdient. Duisburg etwa war in den Sechzigerjahren eine der Städte mit dem höchsten Pro-Kopf- Einkommen in Deutschland. Die Globalisierung, der Aufstieg Chinas und der Fall des Eisernen Vorhangs haben dieses Geschäftsmodell aber zerstört. Wobei auch nicht alles schlecht läuft. In den USA mit dem „rust belt“ oder in Nordengland sind alte Industriereviere komplett unter die Räder gekommen. Das ist an Rhein und Ruhr nicht geschehen. Es ist Politik, Wirtschaft und Hochschulen gelungen, einen nachhaltigen Strukturwandel zumindest in Gang zu setzen.