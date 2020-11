Städteranking 2020 Die besten Städte für Familien

Ein guter Job und eine gute Versorgung der Kinder sind wichtig, doch wer sich in der Stadt unwohl fühlt und Angst hat, nachts auf die Straße zu gehen oder die Kinder alleine draußen spielen zu lassen, hat davon kaum etwas. Wenige Straftaten und gute Polizeiarbeit: Das sind die zwei Komponenten, die es braucht, damit sich Familien sicher und wohl fühlen. Die meisten Straftaten in Relation zur Einwohnerzahl wurden im Jahr 2019 in Berlin begangen: 13.583 Delikte je 100.000 Einwohner. Gleichzeitig ist hier die Aufklärungsquote der Verbrechen mit 42,8 Prozent am niedrigsten. Auch in Frankfurt (12.837), Leipzig (11.784) und Kaiserslautern (11.516) lebt es sich vergleichsweise unsicher. Auch wenn die Polizei in Frankfurt und Kaiserslautern mehr als 60 Prozent der Straftaten aufklärt. Angenehmer ist es da für Familien in Fürth, wo auf 100.000 Einwohner nur 4221 Straftaten kommen. Fast 70 Prozent davon werden aufgeklärt. Auch in Erlangen (5403) oder Mülheim an der Ruhr (5615) gibt es vergleichsweise wenig Straftaten.