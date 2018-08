Statt Rentenniveau bis 2040: Wie die Rente wirklich gerettet werden könnte

Status Quo: Kaum ein Experte zweifelt an der Notwendigkeit eines höheren Renteneintrittsalters. Die offene Frage ist nur, wo genau es liegen soll. Während Angela Merkel und Martin Schulz es im Kanzlerduell noch zu einer Frage der Ehre erklärten, dass mit ihnen keine Rente mit 70 zu machen sei, halten viele Ökonomen 70 eher für den unteren Rand des Spektrums. Viele befürworten zudem einen flexiblen Renteneintritt, eine Phase also, zu deren Beginn man mit Abschlägen in Rente gehen kann, in der man aber zu attraktiven Konditionen lange weiterarbeiten kann, wenn man das will.