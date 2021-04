Steuervorteile Olaf Scholz im Attac-Modus

Das aber kommt in den Bundesländern nicht gut an, die einen BMF-Erlass mitzeichnen müssen. „Eine solche Umgehung der parlamentarischen Gremien lehne ich ausdrücklich ab“, schrieb Matthias Schenk, Abteilungsleiter im hessischen Finanzministerium, an das Bundesfinanzministerium in Berlin. Aus Bayern sekundierte Steuerabteilungsleiter Norbert Rossmeisl, „dass der Wille des parlamentarischen Gesetzgebers nicht durch die Hintertür ausgehebelt werden darf“. Die Belehrungen der Beamten kassierte Bundesfinanzminister Scholz vor wenigen Tagen in der Karwoche.