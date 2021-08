Steuerzinsen Verfassungsgericht kippt 6-Prozent-Wucherzins – folgt bald auch der Soli?

Beim aktuellen Urteil zum sechsprozentigen Fiskalzins erweisen sich die Verfassungsrichter übrigens als sehr kulant gegenüber dem Fiskus. Zwar erklären sie den hohen Zinssatz für die Zeit ab 2014 für verfassungswidrig. Allerdings muss der Staat erst für Veranlagungszeiträume ab 2019 aktiv werden. Die bis dahin einkassierten Zinsen darf der Staat trotz festgestellter Verfassungswidrigkeit also behalten. Bis Ende Juli nächsten Jahres muss nun eine Neureglung erfolgen. Das Bundesfinanzministerium ließ in einer ersten Reaktion erkennen, dass sich erst die nächste Bundesregierung damit befassen werde – also kein Fall für den Wahlkämpfer Olaf Scholz, der in diese Niederungen seines Geschäftsbereichs nicht mehr hinabsteigen will.