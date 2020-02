Straßenverkehr: Grüne drohen Verkehrsminister Scheuer mit Klage

Kindler will das nicht gelten lassen. Bei der A61 war sein Widerspruch bereits erfolglos, da bleibt ihm nur der Klageweg. Auch bei den anderen Projekten wird sich die Rechtsauffassung von Scheuer und seinem Ministerium wohl kaum ändern. „Dann behalte ich mir vor, ihn durch verschiedene Instanzen auf Herausgabe der Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu verklagen“, so Kindler.



Und was ist mit der Autobahn GmbH?



Besonders brisant sind diese ÖPP-Projekte, weil Deutschland gerade dabei ist, sich bei den Fernstraßen komplett neu aufzustellen. Ab dem nächsten Jahr soll die bundeseigene Autobahngesellschaft den Betrieb, den Ausbau und den Erhalt der Autobahnen von den Ländern übernehmen. Ein Pilotprojekt läuft bereits in Norddeutschland. Wenn der Bund also eine große Reform anstrengt, um selbst schneller, effizienter und günstiger Straßen zu bauen, wofür braucht er dann noch ÖPP-Projekte?