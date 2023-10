Streit um Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie Es gibt Wichtigeres „als das Schnitzel im Wirtshaus“

Doch was ist mit dem Argument aus der Gastrobranche, es gehe vielen Betrieben weiterhin schlecht in Zeiten hoher Inflation – und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer würde für viele Gastwirte das Aus bedeuten? „Die Anhebung um 12 Prozentpunkte kann ich nicht mehr auf die Verkaufspreise draufschlagen“, sagte etwa der Göttinger Gastronom Olaf Feuerstein kürzlich im Gespräch mit der WirtschaftsWoche, „dann rebellieren die Gäste.“ Und der Branchenverband Dehoga legte am Freitag nach: „Im Falle einer Steuererhöhung auf 19 Prozent droht 12.000 Betrieben das Aus“, warnte dessen Präsident Guido Zöllick. Man wolle, dass Gastronomie bezahlbar bleibe sowie die kulinarische Vielfalt und Esskultur in Deutschland erhalten werde.