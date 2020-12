Streit um Rundfunkbeitrag Grüne drängen CDU zur Einigung in Sachsen-Anhalt

Die Grünen-Vorsitzenden weisen die Kritik von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zurück und sehen im Streit um den Rundfunkbeitrag in Sachsen-Anhalt die DU in der Pflicht. „Dass die Spitze der Bundes-CDU bei so einer zentralen Frage nicht mit Inbrunst hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht und ihrem Ministerpräsidenten Haseloff in schwieriger Lage den Rücken stärkt, erschreckt mich sehr“, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock dem Berliner „Tagesspiegel“. „Es gibt Zeitpunkte, an denen man sich klar entscheiden muss. Das wäre jetzt Aufgabe der Union.“