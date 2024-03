Systemvergleich Wie viel Demokratie können wir uns leisten, Herr Schuck?

Wenn man sich den Aufstieg Chinas und dem gegenüber nur den Stellungskrieg der Lager in Amerika oder das Beharrungsvermögen der europäischen Institutionen anschaut, ist dieser Optimismus zumindest erklärungsbedürftig.

Ich denke, dass man an drei Punkten die Überlegenheit von konsolidierten Demokratien gegenüber Autokratien festmachen kann: Erstens lassen sie ihrer Bevölkerung viel mehr Freiraum zu eigenen Entscheidungen, was immer Motor für Innovation und Wohlstand ist. Gleichzeitig ist die politische Ebene gezwungen, sich stark mit den Bedürfnissen der Menschen auseinanderzusetzen, da sie ja von deren Wahlentscheidung abhängig ist. Ignoriert sie die Menschen, wird sie abgewählt. Politiker müssen in Demokratien also dazulernen und diese Lernprozesse sind produktiv. Zweitens haben saubere Wahlen – also nicht wie kürzlich in Russland – eine wichtige Ventilfunktion für Unzufriedene. In Autokratien fehlt dieses Ventil. Oft bleibt den Menschen dort dann nur die Möglichkeit, die Regierung zu stürzen, was sehr häufig mit Blutvergießen und Chaos einhergeht. Drittens sind gerade in totalitären Systemen die Repressionskosten extrem hoch. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der staatlichen Mittel dafür eingesetzt werden muss, die Menschen zu kontrollieren. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle.