Norbert Röttgen „Sicherheit für Europa gibt es nur, wenn Putin in der Ukraine scheitert“

WirtschaftsWoche: Herr Röttgen, Bundeskanzler Olaf Scholz hat versucht, die Taurus-Debatte innerhalb der Koalition mit einem Machtwort zu beenden. Was sagt das über den Einfluss des Kanzlers?

Norbert Röttgen: Ein Machtwort muss man sich als Kanzler gut überlegen. Wenn es nicht wirkt, untergräbt es die Autorität. So ist es in diesem Fall bei Kanzler Scholz. Denn die Debatte, die er beenden wollte, geht ja munter weiter, ironischerweise nicht zuletzt durch seine eigenen Beiträge. Das Thema wird auch bleiben, weil sich die Lage an der Front wahrscheinlich verschlechtern und der Druck, die Ukraine mehr zu unterstützen, steigen wird. Der Kanzler muss dann dauernd seine Verweigerung verteidigen. Gleichzeitig ist ein Positionswechsel für ihn schwierig, weil er sich eingegraben hat. Scholz hat sich in eine Sackgasse manövriert.