Dazu reicht ein Blick auf zwei Datensätze. Erstens auf den Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland, veranschaulicht in der so genannten Bevölkerungspyramide: Sie hat, wie jeder weiß, keine breite Basis mehr und keine linear-spitz zulaufende Form. Sondern sie ähnelt heute der Figur eines Menschen, der deutlich zu viel auf den Hüften hat - und sie wird 2060 der leicht geschwungenen Silhouette eines New Yorker Wolkenkratzers ähneln, der sich bis weit nach oben hin langsam verbreitert, um sich erst dann allmählich zu verjüngen. Anders gesagt: Der relativ größte Anteil der Bevölkerung in Deutschland verlagert sich von den 45- bis 55-Jährigen in Richtung der 65- bis 75-Jährigen.