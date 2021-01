Wären wir anno 2020 noch begabt zu Tiefenprovokation, zu reizaggressiver Konfrontation und anspruchsvollem Furor, dürfte man von Architekten und Städteplanern erwarten, dass sie sich des Boulez-Zitats bedienen und das Wort „Opernhäuser“ durch „Fußgängerzonen“, „Einkaufsmeilen“, „Shoppingcenter“, „Cities“ und „Central Business Districts“ ersetzen: Gewiss, es wäre die teuerste Lösung, sie allesamt die Luft zu sprengen, aber eben ziemlich sicher auch die eleganteste. Viele Städte haben sich in den vergangenen Jahrzehnten gnadenlos selbst verbilligt, sich mit dem Bau und Erhalt von Fußgängerzonen und Ankerkaufhäusern, Großraumetagen und Dienstleistungsbüros stadtplanerisch herabgewürdigt, sich mit der Ansiedlung von Filialgeschäften und Schnellrestaurants in verwechselbaren Malls und Passagen lebensräumlich ausverkauft. Sie haben ihre Angestellten förmlich gezwungen zu amöbenhafter Nine-to-Five-Effizienz in den Funktionsarealen der Cities, ihre Verbraucher zum Vorlaufen in den konsumfixierten Hirntod - und ihre Einwohner zur feierabendlichen Selbstausbürgerung in Außenbezirke, Vorstädte, Randquartiere.