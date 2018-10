Es ist daher auch höchste Zeit, zwei Begriffe zu hinterfragen, die man als Journalist stets leicht daherschreibt: „Große Koalition“ und „Volkspartei“. Ich werde den Begriff „Große Koalition“ nicht mehr verwenden – es sei denn in historischer Absicht. Es gab große Koalitionen 1966 (Union und SPD brachten damals mehr als 80 Prozent auf die Waage) sowie 2005 und 2013 (jeweils knapp 70 Prozent) – aber es gibt sie nicht mehr. Was es statt dessen gibt: ein institutionenstabiles, zugleich höchst volatiles Sieben-Parteien-System (einschließlich der CSU) mit verwischenden Links-Rechts-Lagergrenzen, in dem sechs Parteien an einem demokratischen Konsens interessiert sind (wenn sie ihm auch zuweilen nicht dienen), eine nicht.