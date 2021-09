Transfergesellschaft „Werften, die Personal abbauen, suchen gleichzeitig qualifizierte Mitarbeiter“

Nun will der Staat MV Werften mit 300 Millionen Euro retten. Das sei „eine wichtige Entscheidung, die den Beschäftigten der Region und dem Land Zuversicht gibt“, verkündete Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Das Geld soll garantieren, dass bestehende Aufträge fertiggestellt werden können – und ein Großteil der Mitarbeiter über die Transfergesellschaft Jobalternativen findet. Am stärksten trifft der personelle Umbau den Standort Stralsund. Oliver Fieber, geschäftsführender Gesellschafter der AgS, verantwortet die Transfergesellschaft.



WirtschaftsWoche: Herr Fieber, die AgS verantwortet die Transfergesellschaft Küste am Standort Stralsund – wieder einmal. Was können Sie den Mitarbeitern bieten?

Oliver Fieber: Leider kennen wir viele der Akteure noch aus einem anderen Transferprojekt für Mitarbeiter der damaligen P&S Werften recht gut. Wir waren dort bereits 2012 in Stralsund tätig. Wir haben auch damals die Kollegen in neue Beschäftigungsverhältnisse vermittelt und haben für sie in enger Abstimmung mit der Agentur für Arbeit die berufliche Qualifizierung organisiert. Dieses Mal sind 288 Kollegen der Stralsunder Werft in die Transfergesellschaft Küste MV-Werften gewechselt. Sie sind bei uns jetzt für mindestens sieben Monate unter Vertrag und wir helfen ihnen dabei, wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu finden: Beispielsweise indem wir ihnen konkret Vermittlungsvorschläge unterbreiten oder indem wir sie dabei unterstützen sich selbständig zu machen.