Trotz Handelskonflikt Deutsche vor Weihnachtsgeschäft weiter in Kauflaune

„An der Börse würde man sagen: Jetzt setzt eine kleine Korrektur ein“, Bürkl. Er denke nicht, dass der Aufwärtstrend bei den Konjunkturerwartungen nun gestoppt sei und sich in einen Abwärtstrend entwickle. „Ich gehe davon aus, dass es eine vorübergehende Schwächephase ist.“

Mit Blick auf ihre Einkünfte seien die Verbraucher weiter positiv gestimmt: „Für sie gibt es im Moment keinen Anlass, irgendwie stärker beunruhigt zu sein, denn der Arbeitsmarkt läuft glänzend, die Zahl der offenen Stellen ist immer noch sehr hoch und die Einkommenszuwächse sind gut für die Konsumenten, so dass ihnen auch real mehr in den Geldbeuteln bleibt“, sagte Bürkl. Auch die Rentner profitierten von der guten Lohnentwicklung.