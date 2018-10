Amazon Quartalszahlen Rekordgewinne reichen nicht mehr

Dafür machte der Profit einen gewaltigen Sprung – von damals relativ mickrigen 256 Millionen Dollar auf nunmehr 2,9 Milliarden Dollar. Das ist mehr als zehnmal so viel. Das Gros davon stammt von AWS.

Doch Sorge liegt im Detail. Das Geschäft mit Infrastruktur und Diensten für Cloud-Computing ist heiß umkämpft und Amazon als Branchenprimus unter ständiger Attacke von Konkurrenten wie Microsoft, Google und IBM. Alphabet – Googles Mutterkonzern – nimmt für sich in Anspruch, derzeit der am stärksten wachsende Dienstleister für Cloud-Computing zu sein. Bei Microsoft ist Cloud-Computing ebenfalls der wichtigste Wachstumstreiber. Wobei Microsoft im Gegensatz zu Amazon und Google eine Hybrid-Strategie betreibt, bei der das IT-Unternehmen zusätzlich Datenzentren von Konzernen in deren Auftrag betreibt.