Trotz neuer Parteiführung Merkel will GroKo weiter führen – die CDU halte sich an den Koalitionsvertrag

05. November 2018 , aktualisiert 05. November 2018, 13:22 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Bundeskanzlerin glaubt weiter an die Stabilität der Großen Koalition – unabhängig davon, wer die Partei in Zukunft führe. Die CDU werde sich an den Vertrag mit der SPD halten.