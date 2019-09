Übermäßiger Reichtum: „Wir müssen über ein Maximalvermögen reden!“

Herr Schürz, was haben Sie in Ihrer Zeit als Vermögensforscher gelernt?

Martin Schürz: Gelernt habe ich, dass es unglaublich große statistische Probleme bei der Vermögenserhebung gibt. Das wird in der Debatte stark unterschätzt. Reiche Menschen nehmen kaum an freiwilligen Haushaltserhebungen teil, wie sie etwa die EZB und die Euro-Länder regelmäßig durchführen. Mit dem Wegfall der Vermögensteuer in Österreich und in Deutschland ging auch eine wenigstens lückenhafte administrative Datenbasis verloren.