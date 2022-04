Ukraine-Konflikt Selenskyjs Affront gegen Steinmeier hat einen Grund

Allerdings trifft der Unmut der ukrainischen Führung Steinmeier nicht ohne Grund. Als Außenminister hat der Sozialdemokrat in Diensten von Gerhard Schröder planvoll daran mitgewirkt, die Beziehungen nach Moskau kräftig auszubauen. Das geschah natürlich auch, um den Interessen der deutschen Wirtschaft in Russland eine politische Schneise zu schlagen. Bestes Beispiel dafür ist die verhängnisvolle Energie-„Partnerschaft“, in deren Geleit viele profitable Geschäfte gemacht wurden – bis hin zur Anstellung des deutschen Ex-Kanzlers Schröder bei Gazprom & Co.





Lesen Sie auch: Wie konnte Deutschland nur so abhängig von Russland werden?



Aber der getrübte Blick der deutschen Linken auf Russland hängt auch mit jener gewachsenen Verklärung zusammen, die im Westen mit Willy Brandts Ostpolitik begann und die in der DDR in Form der deutsch-sowjetischen Freundschaft ihre sozialistische Entsprechung fand. Diese traditionelle Nähe von deutschen Sozialdemokraten und Sozialisten zu den russischen „Brüdern“ hielt auch nach dem Mauerfall an.