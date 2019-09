Umfrage: Grüne im Südwesten bei 38 Prozent – CDU abgeschlagen

Rekordwert für die Grünen, dramatische Lage für die CDU im Südwesten: Nach der Ankündigung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, bei der Landtagswahl 2021 wieder antreten zu wollen, haben die Werte für seine Partei in Baden-Württemberg auf 38 Prozent zugelegt. Hingegen liegt die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann mit 26 Prozent abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Das geht aus einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap für den Südwestrundfunk (SWR) und die „Stuttgarter Zeitung“ hervor. Rund eineinhalb Jahre vor der Wahl ist die CDU damit weit von ihrem Ziel entfernt, selbst den Regierungschef zu stellen.