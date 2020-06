Umfrage Grüne legen weiter zu – und überholen SPD

Die Grünen setzen im „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ ihren Aufwärtstrend fort. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar kommen die Grünen auf 17 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Mitte Mai war die Partei bei Kantar bereits bis auf 14 Prozent gesunken, vor der Coronakrise wiesen die Grünen allerdings Werte von mehr als 20 Prozent auf. Die SPD bleibt in der jüngsten Umfrage bei 15 Prozent.