Umfrage Lobbyisten sehen Grüne als Gewinner der Krise

Das ist zumindest der Eindruck der Public-Affairs-Manager, die von der Unternehmensberatung MSL Group in einer aktuellen Umfrage um ihre Einschätzungen gebeten wurden. Während die Befragten die politische Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Hinblick auf den Krieg mit knapp 64 Prozent schwächer bewerteten, schnitten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) deutlich besser ab: Gut 95 Prozent der Lobbyisten gaben Habeck die Note sehr gut oder gut – bei Baerbock waren es knapp 91 Prozent. Allerdings ist das Hin und Her bei der Gasumlage nicht in die Umfrage eingeflossen.