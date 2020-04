Umfrage: SPD und Grüne wieder gleichauf – Union legt weiter zu

Zum ersten Mal seit Mai 2019 liegen SPD und Grüne in der Wählergunst wieder gleichauf. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für „Bild am Sonntag“ erhebt, verlieren die Grünen einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen jetzt auf 18 Prozent. Insgesamt hat die Partei damit vier Prozentpunkte in vier Wochen verloren. Die SPD hingegen bleibt stabil bei 18 Prozent.